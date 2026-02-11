Nuovi furti nelle case di Monfalcone, Staranzano e Ronchi. I ladri sono tornati a colpire, puntando ancora sugli stessi quartieri dell’Isontino. Le forze dell’ordine stanno già indagando, ma le vittime sono tante e la paura cresce tra i residenti.

Rubati diversi monili e anche un'auto a Ronchi. Svariati i tentativi di furto nei comuni vicini Nuovi furti in casa a Monfalcone, Staranzano, Ronchi e altri comuni dell’Isontino, nuovamente nel mirino dei topi d’appartamento dopo i numerosi precedenti. Come riporta Il Piccolo, nello stesso giorno sono state colpite due case a Monfalcone e Staranzano, e un’auto a Ronchi. Sabato scorso, nella città dei cantieri, i ladri si sono intrufolati in un’abitazione di via Brindisi approfittando dell’assenza dei proprietari e hanno rubato diversi gioielli. Indagano i carabinieri della stazione di Sant’Anna.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Topi Appartamento

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Topi Appartamento

Argomenti discussi: I topi d'appartamento accaniti sull'Isontino, ancora colpi a Monfalcone e Staranzano; Denunciati due topi d’appartamento; Topi d'appartamento rubano mille soldatini di piombo da 100mila euro: si sospetta il furto su commissione; Coppia di topi d'appartamento in fuga, i carabinieri ne prendono uno.

Topi d’appartamento in trappola. Otto ‘specialisti’ finiscono in manetteLa stagione dei furti è entrata nel vivo e con essa gli arresti dei ‘predoni’. Otto i ‘topi d’appartamento’ che sono finiti in manette in due distinte operazioni, condotte da Squadra mobile e Volanti, ... ilrestodelcarlino.it

I ladri di corrente e l'impalcatura sfruttata dai topi d'appartamento: in città continuano gli abusi ediliziPer questioni legate anche alla conformazione territoriale: la vicinanza del mare e i vincoli al paesaggio e alle Belle arti rendono difficile navigare le norme. Nel marasma delle segnalazioni (circa ... triesteprima.it