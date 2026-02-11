I SISKA presentano il secondo singolo e videoclip Broken Dreams girato a Tresigallo

I Siska lanciano il loro secondo singolo, “Broken Dreams”, accompagnato da un videoclip girato proprio a Tresigallo. La band è la prima a portare le riprese in questa città, nota per aver ispirato Giorgio de Chirico con le sue prospettive strane e irreali. La scelta di Tresigallo come location dà al video un’atmosfera unica, che si mescola alle note malinconiche della canzone.

Il brano racconta la storia di una sposa solitaria che cammina tra edifici razionalisti decadenti, sogni infranti e silenzi che pesano come ricordi, nella città metafisica I Siska sono la prima band ad aver girato un videoclip nella città che ha ispirato Giorgio de Chirico per le sue prospettive sospese e irreali.Il brano racconta la storia di una sposa solitaria che cammina tra edifici razionalisti decadenti, sogni infranti e silenzi che pesano come ricordi, nella città metafisica di Tresigallo. Nata come sogno di perfezione urbana, progettata come città ideale dall’architetto Carlo Frighi, Tresigallo oggi sembra trattenere il respiro: nuvole che scendono, vento immobile, cieli che crollano.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Tresigallo DeChirico

I SISKA, band veneta attiva nella scena heavy metal italiana, annunciano il rilascio del loro nuovo album,

