I Simpson svelarono l’isola di Epstein 19 anni prima dello scandalo? Sul web è virale una teoria su un episodio del 2000

Sul web gira una teoria che collega un episodio dei Simpson del 2000 all’isola di Epstein. Alcuni utenti sostengono che la serie avrebbe svelato, ben prima dello scandalo, dettagli nascosti riguardo Epstein e il suo isola privata. La teoria si basa su alcune scene dell’episodio e sta facendo discutere molto online, anche se non ci sono prove concrete a supporto. La domanda resta: i Simpson hanno davvero previsto tutto o si tratta solo di coincidenze?

Quante volte i Simpson hanno anticipato quello che sarebbe successo nella Storia americana (e non solo) qualche tempo dopo la trasmissione di quel determinato episodio? Tantissime. Dalla pandemia di COVID-19 all’intelligenza artificiale che sostituisce i lavoratori, passando per Kamala Harris, il cartone animato creato da Matt Groening sembra aver anticipato alcuni degli eventi più significativi della nostra epoca. Ora i fan della serie sostengono che un episodio trasmesso nel 2000 abbia predetto uno degli scandali più sordidi del nostro tempo: gli Epstein Files. L’episodio in questione si intitola “Galeotto fu il computer e chi lo usò” ed è andato in onda 25 anni fa. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - I Simpson svelarono l’isola di Epstein 19 anni prima dello scandalo? Sul web è virale una teoria su un episodio del 2000 Approfondimenti su Simpson Epstein Scandalo sul web per Ryanair: se hai fatto l’abbonamento c’è una brutta notizia per te La scoperta del bidet al villaggio olimpico diventa virale sul web Durante le Olimpiadi, alcuni atleti hanno condiviso sui social una scoperta insolita nel villaggio olimpico: il bidet. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Simpson Epstein Argomenti discussi: I Simpson svelarono l'isola di Epstein 19 anni prima dello scandalo? Sul web è virale una teoria su un episodio del 2000. Le previsioni dei Simpson che si sono avverate nel 2024La convinzione che I Simpson riescano a predire puntualmente gli eventi della geopolitica mondiale è frutto di diversi fenomeni paradossali: da una parte l'estensione e l'acidità dell'umorismo di Matt ... wired.it I Simpson sono pronti a festeggiare l'episodio 800, rilasciata un'immagine (e la nuova sigla)I Simpson celebrano 800 episodi con un logo speciale e Boyz II Men. L'episodio storico andrà in onda il 15 febbraio con ospiti d'eccezione e una sigla inedita. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.