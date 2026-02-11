La popolare serie animata ha fatto nuovamente discutere, questa volta prevedendo un evento che ha a che fare con l’isola di Epstein. L’episodio risale a 25 anni fa, ma i dettagli sembrano incredibilmente attuali. La coincidenza ha sollevato molte domande tra chi segue da vicino le teorie sui misteri di Epstein.

Ci risiamo. I Simpson hanno colpito ancora, e stavolta il brivido è più freddo del solito. Non parliamo di smartwatch o di videochiamate, tecnologie che ormai ci sembrano ovvie. Stavolta si tratta di qualcosa di molto più oscuro, di una coincidenza che fa tremare i polsi e riaccende quel dibattito infinito: ma davvero questa serie animata ha una sfera di cristallo nascosta negli studios di Springfield? L’episodio al centro della tempesta social si chiama Galeotto fu il computer e chi lo usò, dodicesima stagione, andato in onda nel lontano 2000. Venticinque anni fa. Un quarto di secolo prima che il mondo scoprisse l’orrore dell’isola di Jeffrey Epstein, i Simpson raccontavano già di un’isola segreta gestita da potenti, un luogo dove si decidevano le sorti del mondo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I Simpson avevano previsto l’ennesimo evento: l’isola di Epstein in un episodio inquietante di 25 anni fa

Approfondimenti su Simpson Epstein

Sul web gira una teoria che collega un episodio dei Simpson del 2000 all’isola di Epstein.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Simpson Epstein

Argomenti discussi: I fan dei Simpson sostengono che lo present predicesse l’isola di Jeffrey Epstein; Buon compleanno Pixar: l’intrattenimento per grandi e piccini (come l’Italia).

I Simpson avevano previsto lo scandalo Epstein? L’episodio del 2000 che sta facendo impazzire i socialNegli ultimi giorni sui social è tornata a circolare una vecchia puntata de I ... msn.com

I Simpson hanno anticipato anche la pistolera Kristi NoemLa serie talvolta ci sembra quasi un testo sacro pieno di profezie da interpretare più che un cartone animato. Aveva previsto Trump e forse, nell’episodio in cui Homer compra una pistola e inizia a us ... editorialedomani.it

É il caso di dirlo, I Simpson avevano previsto tutto. É andata più o meno così. Ah dopo aver lanciato la proposta di cambiare questo sistema con una lettera puntuale, ancora non abbiamo avuto risposta. Giovedì sera ci sarà una seconda puntata relativa - facebook.com facebook