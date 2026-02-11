I pronostici di mercoledì 11 febbraio | Coppa Italia Premier League Serie B e Coppa del Re

Mercoledì 11 febbraio, il calcio si anima con diverse sfide: dalla Coppa Italia alla Premier League, passando per Serie B e le coppe europee. Bologna e Lazio cercano di sfruttare la partita per evitare brutte sorprese e sperano di raggiungere risultati utili. La Coppa Italia potrebbe rivelarsi decisiva per le loro stagioni.

I pronostici di mercoledì 11 febbraio, in campo Coppa Italia, Premier League, Serie B, Coppa di Germania e Coppa del Re Sia per il Bologna che per la Lazio la Coppa Italia può trasformarsi in un importante salvagente. In campionato, infatti, felsinei e capitolini sono entrambi attardati nella corsa all’Europa. La squadra di Vincenzo Italiano, detentrice della Coppa Italia, vive una crisi senza fine da quasi due mesi: in Serie A, da fine novembre, Orsolini e compagni hanno ottenuto a malapena una vittoria (contro il disastrato Verona) e la media punti è da squadra che lotta per non retrocedere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Mercoledì 4 febbraio, il calcio internazionale si accende con diverse coppe europee.

Dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia, i tifosi restano col fiato sospeso.

Argomenti discussi: Risultati di Coppa Italia | Napoli-Como 1-1 (7-8 d.c.r) ok pronostico! | Quarti di finale | Martedì 10 febbraio; Coppa Italia – I pronostici di Sabatini, Zazzaroni e Cruciani su Inter-Torino; Pronostici di Milano galoppo | Ippodromo Snai San Siro | Corse di mercoledì 11 febbraio | TQQ premio Silver Patriarch (ore 18.30); I risultati di Cagnes Sur Mer galop | Mercoledì 4 febbraio | II TRIS Prix De Vence vince Orlhena.

Capuano: “Gran Como al Maradona, a Conte resta solo il campionato” L’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia accende il dibattito anche oltre le polemiche arbitrali. A intervenire è Giovanni Capuano, firma di Panorama, che sul proprio account X propone - facebook.com facebook

#Napoli eliminato dalla Coppa Italia Il #Como supera la squadra di Antonio Conte dopo i calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà l’Inter Il commento post partita con @Vincicrede dal Maradona #CoppaItaliaFrecciarossa #Sportitalia x.com