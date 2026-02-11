I primi sottopagati sono i tecnici dei tribunali

I tecnici dei tribunali sono i primi a essere pagati meno rispetto ad altri professionisti del sistema giudiziario. Nonostante la loro competenza e il ruolo cruciale che svolgono, spesso ricevono salari bassi e condizioni di lavoro difficili. Mentre si moltiplicano i casi di caporalato e sfruttamento, queste figure restano invisibili e poco valorizzate. La situazione rischia di peggiorare, e il rischio è che la qualità del servizio giudiziario ne risenta.

Mentre fioccano fascicoli contro il caporalato, il sistema giudiziario si avvale di profili altamente specializzati, ma mal retribuiti. Infatti, malgrado l'intervento della Consulta, oggi un consulente informatico guadagna 7,34 euro lordi all'ora. Poco più di un rider. Negli ultimi mesi la Procura di Milano ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema di salari sempre più insufficienti e di nuove forme di sfruttamento: dalle inchieste sui rider e sul caporalato digitale a quelle sulla filiera della moda, sui subappalti e sulle catene produttive opache. Un fronte giudiziario che ha acceso i riflettori su realtà spesso invisibili.

