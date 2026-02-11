Questa mattina a Desio, l’ex allenatrice di ginnastica artistica Emanuela Maccarani ha testimoniato in aula sulle accuse di maltrattamenti rivolte alle sue atlete. Maccarani ha detto che «porteremo al processo la giusta conoscenza dei fatti con le nostre testimonianze», lasciando intendere che presto emergerà la verità sulla vicenda.

Desio (Monza Brianza) – «Porteremo al processo la giusta conoscenza dei fatti con le nostre testimonianze. Sento nostalgia per l’atmosfera olimpica, ma mi hanno chiamato in tantissimi, anche se con questo nuovo impegno non posso seguire degli atleti e ho già fatto qualche partecipazione a eventi all’estero, in Grecia, Messico e Romania ». La ex direttrice tecnica della ginnastica ritmica e responsabile dell’Accademia internazionale delle Farfalle di Desio in Brianza, Emanuela Maccarani, era presente ieri mattina al Tribunale di Monza per l’apertura del dibattimento che la vede imputata di maltrattamenti aggravati dal fatto di averli commessi anche in presenza di minorenni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I presunti maltrattamenti sulle atlete, l’ex dt Emanuela Maccarani in Aula: “Uscirà la realtà dei fatti”

La ex allenatrice delle ginnaste azzurre, Laura Maccarani, torna a parlare dopo le accuse di maltrattamenti.

Questa mattina a Monza si è aperto il processo che vede Emanuela Maccarani sul banco degli imputati.

Presunti maltrattamenti su bambine e omissioni: assolte con formula piena le tre maestre di DerutaL'accusa aveva chiesto due anni di carcere per la donna. Per le due colleghe l’assoluzione è avvenuta sempre per non aver commesso il fatto ... corrieredellumbria.it

Si è svolta a Monza nella mattina del 10 febbraio la prima udienza del processo a carico di Emanuela Maccarani. Si sono costituite parte civile Nina Corradini, Anna Basta, Francesca Majer e Beatrice Tornatore. Ammessa al processo anche l’associazione Ch - facebook.com facebook

