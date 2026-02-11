I minori stranieri sono solo il 10% ma commettono la metà dei reati

A marzo 2025, sono 597 i ragazzi nelle carceri minorili italiane, secondo il rapporto di Antigone. Nonostante rappresentino solo il 10% dei detenuti, i minori stranieri commettono la metà dei reati. La situazione fa riflettere su un fenomeno che coinvolge molte sfaccettature e che richiede attenzione.

Alla fine del marzo 2025, come documentato dall'ultimo rapporto di Antigone, erano 597 i detenuti nelle carceri minorili italiane. Di questi, ben il 49,9 per cento erano stranieri, principalmente minori migranti non accompagnati provenienti dal Nordafrica. Interi quartieri delle città italiane sono tenuti in ostaggio da gang di minorenni e giovani adulti stranieri, tra rapine, accoltellamenti, furti, aggressioni e pestaggi. Sono quotidiani i casi di cronaca che raccontano questa emergenza. Questi branchi di violenti non solo attaccano coetanei per rapinarli di ogni bene, spesso armati di coltello, tirapugni e spray urticante, ma aggrediscono controllori e autisti dei mezzi pubblici, anziani e persone da loro considerate vulnerabili, facili prede. 🔗 Leggi su Iltempo.it

