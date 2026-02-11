I look più belli dei défilé Oltreoceano per l' Autunno-Inverno 2026 2027 con Ralph Lauren in testa Da copiare subito

11 feb 2026

È iniziato il mese della moda con la New York Fashion Week, e il primo giorno ha già regalato look che resteranno impressi. Ralph Lauren ha aperto le danze con creazioni che si fanno subito notare, pronte da copiare per l’Autunno-Inverno 20262027. Le passerelle sono piene di proposte interessanti, tra colori e tagli che fanno sognare.

B envenuto fashion month. Si apre un altro mese di sfilate, e si parte con quelle della New York Fashion Week. I défilé dedicati alle collezioni donna della prossima stagione Autunno-Inverno 20262027 sono già iniziati Oltreoceano: a fare da apripista il 10 febbraio Ralph Lauren con la Collection, aperta a passi lunghi ben distesi dalla supermodella Gigi Hadid. Naomi Watts ipnotizza in total black alla sfilata Ralph Lauren a New York X Leggi anche › Capelli a onde e trucco albicocca: l’elegante beauty look di Anne Hathaway da Ralph Lauren Un piccolo assaggio di glamour su suolo a stelle e strisce l’aveva dato Moncler Grenoble sui monti di Aspen, il 31 gennaio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

