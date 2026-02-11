I Giovani democratici sul video con il saluto fascista in classe | Deriva culturale frutto della situazione politica

I Giovani democratici criticano il video girato in un liceo di Sulmona, in cui alcuni ragazzi fanno il saluto fascista. Secondo loro, questa immagine riflette una deriva culturale legata alla situazione politica attuale. Il video mostra giovani che ostentano simboli del regime e il saluto nazifascista in classe, un gesto che ha suscitato sdegno e preoccupazione. I giovani democratici sottolineano come questa scena gela il sangue, non solo per i simboli, ma anche per la leggerezza con cui è stata mostrata in un luogo che dovrebbe essere di

Approfondimenti su Sulmona Giovani

Ultime notizie su Sulmona Giovani

