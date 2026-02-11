I gambaletti in vista sono il must della primavera 2026 come dimostrato da Giulia De Lellis

La moda della primavera 2026 si concentra sui gambaletti in vista, e Giulia De Lellis ha già fatto tendenza. La influencer ha sfoggiato questa scelta di stile con naturalezza, dimostrando che gli accessori semplici possono fare la differenza. Ora tutti cercano di copiare il suo look, rendendo i gambaletti un vero e proprio must della stagione.

L'accessorio da avere nella primavera 2026? I gambaletti da portare a vista, come dimostrato da Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis, influencer romana, ha condiviso la sua esperienza sulla gravidanza, sottolineando che non è così piacevole come spesso si pensa.

