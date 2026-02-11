Il deputato democratico Ro Khanna ha fatto luce su sei nomi nascosti nei fascicoli su Jeffrey Epstein. I nomi erano stati oscurati dal Dipartimento di Giustizia, senza motivi chiari, e ora il politico americano li ha svelati. La scoperta riaccende l’attenzione su questo caso e sulle possibili connessioni tra le persone coinvolte.

Il deputato democratico statunitense Ro Khanna ha rivelato i nomi di sei uomini le cui identità erano state oscurate nei fascicoli su Jeffrey Epstein dal Dipartimento di Giustizia, apparentemente senza alcuna base legale. I sei uomini comparirebbero in una raccolta di fotografie e potrebbero essere implicati in accuse legate al traffico sessuale, anche se non ci sono prove dirette di reati né incriminazioni formali. Tra essi anche un Nicola Caputo, che secondo i media Usa sarebbe l’ex europarlamentare italiano e non un omonimo: il diretto interessato ha prontamente smentito. Il nome più in vista è quello di Wexner, fondatore di Victoria’s Secret. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I dem svelano sei nomi nascosti negli Epstein Files: chi sono

Approfondimenti su Epstein Files

Il Congresso americano ha rivelato l’esistenza di un ex eurodeputato italiano tra gli uomini coinvolti nei documenti degli Epstein Files.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Top 10 DETTAGLI più SCIOCCANTI negli EPSTEIN FILES!

Ultime notizie su Epstein Files

Argomenti discussi: I dem svelano i sei nomi nascosti nei file di Epstein.

I dem svelano sei nomi nascosti negli Epstein files: chi sonoIl deputato democratico statunitense Ro Khanna ha rivelato i nomi di sei uomini le cui identità erano state oscurate nei fascicoli su Jeffrey Epstein dal Dipartimento di Giustizia, apparentemente senz ... msn.com

Epstein files, i dem svelano i sei nomi censurati nei file: ecco chi sonoIdeputati Ro Khanna e Thomas Massie accusano il Dipartimento di Giustizia di aver coperto i nomi di sei uomini ricchi e potenti nei file desecretati sul finanziere morto nel 2019. Dopo aver visionat ... tg24.sky.it

Il nome di Donald Trump compare più di un milione di volte negli Epstein Files non censurati. E ci sono almeno sei uomini – tra cui il miliardario e uomo d’affari Leslie Wexner – che sono stati coperti dagli omissis e che invece avrebbero “cospirato” insieme a J - facebook.com facebook

Epstein files, trema il mondo del calcio: spunta il nome di Ribery x.com