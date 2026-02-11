I Corporale Wellness Games 2026 | a maggio lo Stadio Lanfranchi ospita i giochi interaziendali dedicati a sport welfare e team building

Questa mattina, a Parma, si è tenuta la presentazione dei Corporate Wellness Games 2026. L’evento si svolgerà a maggio allo Stadio Lanfranchi e coinvolgerà aziende e dipendenti in gare di sport, attività di welfare e team building. Alla cerimonia erano presenti l’Assessore Marco Bosi, il Delegato Davide Antonelli, oltre a rappresentanti dell’Università di Parma e altri organizzatori.

Si è svolta questa mattina, a Palazzo del Governatore, la presentazione dei Corporate Wellness Games 2026 – Giochi interaziendali, alla presenza dell'Assessore allo Sport Marco Bosi, del Delegato allo Sport Davide Antonelli, di Giuliana Gobbi dell'Università di Parma e di Paolo Giordani e Maeva.

