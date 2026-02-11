I cento anni di Renato Pozzi L’orgoglio dello sport locale

A Borgo Tossignano si è spento un secolo di vita di Renato Pozzi. La cittadina ha celebrato il suo centenario il 9 febbraio, tra famiglia, amici e un gesto del sindaco Mauro Ghini che gli ha consegnato una pergamena. Renato è uno dei personaggi più rispettati nello sport locale, e la festa ha mostrato quanto sia amato dalla comunità.

Festa grande a Borgo Tossignano, lo scorso 9 febbraio, per i 100 anni di Renato Pozzi. Un compleanno speciale, trascorso in compagnia degli affetti più cari e con la visita del sindaco Mauro Ghini munito di pergamena celebrativa, per uno dei volti più stimati nel panorama sportivo della vallata del Santerno. Già, perché Pozzi è una pietra miliare del movimento calcistico della collina. Presidente onorario dal 2009 di quella Valsanterno che ha contribuito a fondare, è stato anche alla guida dal 1977 delle società Libertas Valsanterno e Polisportiva Borgo Tossignano: "L’amore per il calcio continua e quasi tutte le domeniche Renato presenzia alle partite dei nostri ragazzi – ha scritto sui social la Valsanterno –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I cento anni di Renato Pozzi. L’orgoglio dello sport locale Approfondimenti su Renato Pozzi Ieri sera a Piumazzo il Galà dello Sport, premiati più di cento atleti Mercoledì sera a Piumazzo si è svolto il Quarto Galà dello Sport, organizzato dal Comune di Castelfranco Emilia. Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: cento eventi, inclusione e grandi appuntamenti internazionali Napoli è stata ufficialmente nominata Capitale Europea dello Sport 2026, con un calendario che comprende oltre 100 eventi e più di 20 discipline sportive. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Renato Pozzi Argomenti discussi: Marilyn Monroe, cento anni di mito; Alla Peggy Guggenheim i cento anni di Cahiers d’Art tra riviste e capolavori; Serino festeggia i cento anni di Rosa Verderame; Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono. CENTO ANNI DI ISTATL’Istat taglia nel 2026 il traguardo dei cento anni, più precisamente il 9 luglio, data in cui nel 1926, con la legge n. 1162 e l’istituzione dell’Istituto Centrale di Statistica, nasceva la statistic ... 9colonne.it I cento anni della maestra. Emilia FelicaniHo conosciuto la signora Emilia Felicani in Preti, classe 1926, come maestra Preti, e solo per cinque anni della ... ilrestodelcarlino.it Preghiamo per RENATO POZZI. Lascia un messaggio di cordoglio su https://www.pompefunebripizzoni.it -necrologio - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.