I cento anni di Renato Pozzi L’orgoglio dello sport locale

A Borgo Tossignano si è spento un secolo di vita di Renato Pozzi. La cittadina ha celebrato il suo centenario il 9 febbraio, tra famiglia, amici e un gesto del sindaco Mauro Ghini che gli ha consegnato una pergamena. Renato è uno dei personaggi più rispettati nello sport locale, e la festa ha mostrato quanto sia amato dalla comunità.

Festa grande a Borgo Tossignano, lo scorso 9 febbraio, per i 100 anni di Renato Pozzi. Un compleanno speciale, trascorso in compagnia degli affetti più cari e con la visita del sindaco Mauro Ghini munito di pergamena celebrativa, per uno dei volti più stimati nel panorama sportivo della vallata del Santerno. Già, perché Pozzi è una pietra miliare del movimento calcistico della collina. Presidente onorario dal 2009 di quella Valsanterno che ha contribuito a fondare, è stato anche alla guida dal 1977 delle società Libertas Valsanterno e Polisportiva Borgo Tossignano: "L’amore per il calcio continua e quasi tutte le domeniche Renato presenzia alle partite dei nostri ragazzi – ha scritto sui social la Valsanterno –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

