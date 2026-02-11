La guerra in Ucraina non si ferma ai droni. I cannoni di Mosca continuano a parlare e a incidere sul terreno, ribadendo il ruolo chiave dell’artiglieria. Nonostante l’attenzione si concentri sugli strumenti più moderni, come i droni, le armi di artiglieria restano decisive nel combattimento quotidiano. Un nuovo report di Frontintelligence Insight sottolinea come le prove sul campo mostrino ancora l’efficacia di queste armi, che segnano le differenze tra le forze in gioco.

Mentre la guerra in Ucraina viene sempre più raccontata come un conflitto dominato dai droni, l’artiglieria continua a rappresentare una componente decisiva dell’attrito sul campo. Secondo un’analisi di Frontelligence Insight, nel 2025 tra un quarto e un terzo delle perdite complessive sarebbe ancora riconducibile al fuoco di artiglieria e mortai. I droni sono oggi il principale fattore di logoramento, ma la Russia continua a considerare i sistemi convenzionali come un pilastro della propria capacità militare. Dopo le gravi carenze emerse già nel 2023 e il ricorso temporaneo a forniture provenienti da Iran e Corea del Nord, Mosca ha accelerato il rafforzamento della produzione interna. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - I cannoni di Mosca parlano (ancora) europeo. Cosa svela il report di Frontintelligence Insight

Approfondimenti su Mosca Europa

La Xbox ha svelato i piani per il 2026, un anno importante che segna i suoi 25 anni.