I 70 anni della Cna di Viterbo la storia | le riunioni nelle botteghe e Luigi Petroselli primo segretario

La Cna di Viterbo festeggia i suoi 70 anni. Era il 1956 quando un gruppo di artigiani della città decise di creare un’associazione indipendente. In quegli anni, le riunioni si svolgevano ancora nelle botteghe, tra un mestolo e un banco di lavoro. Luigi Petroselli divenne il primo segretario, dando il via a un percorso che ancora oggi conta molti iscritti e attività. La storia di questa organizzazione si intreccia con quella di tanti artigiani che hanno fatto scuola a generazioni di viterbesi.

Nel 1959 il viterbese diventato il sindaco più amato di Roma era ancora un giovane laureando in giurisprudenza. Il segretario Attilio Lupidi: "Abbiamo contribuito a scrivere un pezzo di storia della città ma c'è ancora strada da fare per tutelare artigiani e piccoli imprenditori". Un anno di festeggiamenti La Cna di Viterbo compie 70 anni. Era il 1956 quando un gruppo di artigiani viterbesi, animati da una forte carica di rinnovamento, prese contatto con la federazione regionale della Cna per dare vita a un'organizzazione autonoma. "L'Unione provinciale artigiani di Viterbo nasce nel maggio del 1956 e la sua prima sede si trova al primo piano della centralissima strada Corso Italia, al numero 43": così la raccontavano Adriano Calabrini e Danila Corbucci, storica addetta stampa, nel libro "Le lotte unitarie degli artigiani viterbesi – Da corso Italia a via I maggio".

