Hyundai Tucson 2027 | design ispirato a Santa Fe solo ibrida e 100km di autonomia elettrica in plug-in

La Hyundai Tucson del 2027 cambierà volto. Il nuovo modello si ispira al design della Santa Fe, ma sarà disponibile esclusivamente in versione ibrida e con un’autonomia di 100 km in modalità elettrica grazie alla versione plug-in. La casa coreana prepara un restyling importante che punta a rafforzare la sua presenza nel segmento SUV.

La Hyundai Tucson, uno dei modelli più apprezzati della casa coreana, subirà una profonda trasformazione nel 2027. La nuova generazione del crossover, attualmente in fase di sviluppo e test su strada, abbandonerà le linee sinuose a favore di un design più squadrato, ispirandosi al modello Santa Fe. L’innovazione non si limiterà all’estetica: la prossima Tucson sarà disponibile esclusivamente in versione ibrida, adottando un nuovo sistema operativo basato su Android Automotive e offrendo, nelle versioni plug-in, un’autonomia in modalità elettrica fino a 100 chilometri. Questo rinnovamento mira a consolidare la posizione di Hyundai nel mercato dei SUV, rispondendo alle crescenti esigenze di efficienza e tecnologia dei consumatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

