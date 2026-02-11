Hyperpop e musica antica | Danny L Harle esplora i legami tra Monteverdi trance e pop nel nuovo album Cerulean

Danny L Harle sorprende con il suo nuovo album “Cerulean”, dove mescola elementi diversi tra loro. L’artista inglese, noto per il suo stile hyperpop, sperimenta collegamenti tra la musica antica di Monteverdi, le sonorità trance degli anni ’90 e il pop di oggi. Un ascolto che unisce epoche e generi, creando un sound inedito e intrigante.

L’universo sonoro di Danny L Harle, produttore inglese esploso nell’hyperpop, si rivela un inaspettato crocevia tra la musica classica del Cinquecento, la trance italiana degli anni ’90 e il pop contemporaneo. Il suo nuovo album, “Cerulean”, esplora queste connessioni apparentemente distanti, includendo riferimenti a compositori come Claudio Monteverdi e artisti come Gigi D’Agostino ed Eiffel 65. Questa ricerca sonora ha portato Harle a collaborare con star internazionali come Dua Lipa, co-producendo il suo album “Radical Optimism”. La domanda di fondo, sollevata da Rolling Stone Italia, è come un compositore del Seicento possa dialogare con l’estetica di Gigi D’Agostino.🔗 Leggi su Ameve.eu

