Horizon 3 uscirà su PS6? Lo sviluppo potrebbe durare altri 5 anni
L’attesa per Horizon 3 si fa più lunga del previsto. Secondo fonti vicine a Guerrilla Games, il nuovo capitolo non è ancora in sviluppo e potrebbe arrivare solo tra diversi anni. Questo significa che i fan dovranno aspettare ancora molto prima di poter tornare a giocare con Aloy.
Secondo nuove indiscrezioni, l’attesa per Horizon 3 potrebbe essere molto più lunga del previsto. Fonti vicine a Guerrilla Games indicano che il prossimo capitolo principale della saga di Aloy non è attualmente al centro dello sviluppo e che il suo arrivo potrebbe slittare di diversi anni. Questo scenario rende sempre più probabile un’uscita su PS6, segnando un ulteriore rallentamento nella cadenza delle grandi produzioni first-party Sony. Le informazioni, riportate da Bloomberg e Kotaku, descrivono uno studio fortemente impegnato su Horizon Hunters Gathering, nuovo progetto multiplayer cooperativo ambientato nell’universo di Horizon. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Approfondimenti su Horizon 3 PS6
Se decidi di infrangere questa regola dc potrebbe impedire a batman di durare altri 86 anni
PS6 e PS6 portatile, un leaker potrebbe aver rivelato quanta memoria RAM avranno le due console di Sony
Nuove indiscrezioni svelano le possibili caratteristiche di PlayStation 6 e della console portatile di Sony.
Ultime notizie su Horizon 3 PS6
Argomenti discussi: Horizon 3 uscirà su PS6? Secondo Kotaku, bisognerà aspettare fino a 5 anni; Horizon 3 potrebbe arrivare tra 3-5 anni: priorità a Hunters Gathering; Horizon Hunters Gathering è un progetto prioritario per Guerrilla Games, Horizon 3 sarebbe molto lontano; Horizon 3 uscirà su PS6? Lo sviluppo potrebbe durare altri 5 anni.
Horizon 3 uscirà su PS6? Secondo Kotaku, bisognerà aspettare fino a 5 anniIl nuovo Horizon multiplayer è ora la priorità di Guerrilla Games, mentre il prossimo grande sequel della saga arriverà solo tra diversi anni. Secondo quanto riportato da Bloomberg, c'è ancora parecch ... msn.com
Horizon 3 slitta di 3-5 anni: Guerrilla Games avrebbe spostato gli sviluppatori su Hunters GatheringL'entusiasmo per l'annuncio di Horizon Hunters Gathering, definito pienamente canonico nell'universo di Aloy, è stato smorzato dalle indiscrezioni secondo cui il progetto sarebbe il principale su cu ... it.ign.com
Confermato: Forza Horizon 6 uscirà il 19 maggio - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.