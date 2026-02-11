Horizon 3 uscirà su PS6? Lo sviluppo potrebbe durare altri 5 anni

L’attesa per Horizon 3 si fa più lunga del previsto. Secondo fonti vicine a Guerrilla Games, il nuovo capitolo non è ancora in sviluppo e potrebbe arrivare solo tra diversi anni. Questo significa che i fan dovranno aspettare ancora molto prima di poter tornare a giocare con Aloy.

Secondo nuove indiscrezioni, l’attesa per Horizon 3 potrebbe essere molto più lunga del previsto. Fonti vicine a Guerrilla Games indicano che il prossimo capitolo principale della saga di Aloy non è attualmente al centro dello sviluppo e che il suo arrivo potrebbe slittare di diversi anni. Questo scenario rende sempre più probabile un’uscita su PS6, segnando un ulteriore rallentamento nella cadenza delle grandi produzioni first-party Sony. Le informazioni, riportate da Bloomberg e Kotaku, descrivono uno studio fortemente impegnato su Horizon Hunters Gathering, nuovo progetto multiplayer cooperativo ambientato nell’universo di Horizon. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Nuove indiscrezioni svelano le possibili caratteristiche di PlayStation 6 e della console portatile di Sony.

