Hong Kong activist’s father convicted under national security law over insurance policy

His daughter, Anna Kwok, helps lead the Washington-based advocacy group Hong Kong Democracy Council, and is one of 34 overseas activists wanted by Hong Kong national security police. She is accused of colluding with foreign forces and police have offered a bounty of HK$1 million ($127,400) for her arrest. Kwok Yin-sang was accused of trying to withdraw funds totalling HK$88,609 ($11,342) from an education savings insurance policy which he bought for her when she was almost two years old. He had pleaded not guilty and did not testify at the trial. Acting Principal Magistrate Cheng Lim-chi said since Anna Kwok is a fugitive, directly or indirectly handling her insurance policy is illegal.

