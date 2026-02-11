Holm carico per il suo primo derby d’Italia | Con l’Inter una grande opportunità Yilidiz è impressionante! Spalletti mi ha detto una cosa

Emil Holm si prepara al suo primo derby d’Italia con la Juventus. Il terzino svedese ha detto di sentirsi carico e di vedere questa sfida come una grande opportunità. Ha anche elogiato la prestazione di Yilidiz e ha svelato che Spalletti gli ha detto qualcosa di importante. Le prime settimane in bianconero sembrano avergli dato fiducia, ora punta tutto sulla partita contro l’Inter.

Holm conferma di voler restare alla Juventus.

