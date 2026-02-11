Le squadre di hockey femminile alle Olimpiadi 2026 si avvicinano ai quarti di finale. Gli Stati Uniti affronteranno l’Italia in una sfida che promette emozioni. La partita si giocherà presto e le azzurre sono pronte a dare battaglia contro le favorite.

Saranno gli Usa l’avversario dell’ Italia nei quarti di finale del torneo di hockey femminile alle Olimpiadi 2026. La nazionale americana, martedì sera, ha dominato nettamente il Canada campione olimpico per 5-0 chiudendo così al comando il proprio girone. Hockey, Usa-Canada: clima di festa nonostante le tensioni. Per chi si aspettava un confronto aspro tra Usa e Canada, anche sugli spalti viste le frizioni politiche dei mesi scorsi causate dalle mosse di Donald Trump, nulla di tutto questo. In tribuna c’è stato un clima di festa, con tante famiglie con bambini. Gli Stati Uniti hanno preso subito il largo, dimostrandosi nettamente superiori come testimoniano le reti di Harvey, Bilka, Simms e il primo gol ai Giochi di Edwards, prima hockeysta di colore nella storia degli Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hockey femminile Olimpiadi 2026, Usa contro l’Italia nei quarti

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

L’Italia femminile di hockey persa 2-1 contro la Germania nel match decisivo.

Questa mattina l’Italia ha sorpreso gli Stati Uniti nel curling, vincendo la partita e salendo in classifica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

UNA VOCE OLIMPICA! FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT!

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Hockey femminile dell'Italia ai quarti di finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Risultati oggi; Le Azzurre dell'hockey debuttano con un 4-1 sulla Francia. Il video del goal della vittoria; L’Italia dell’hockey femminile ottiene la prima storica vittoria alle Olimpiadi: battuta la…; Milano Cortina 2026, 4 giocatrici finlandesi di hockey su ghiaccio colpite da norovirus.

Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 10 febbraio, tv, programma, streamingPer il torneo di hockey su ghiaccio femminile, è arrivato uno dei giorni più importanti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: si entra nel vivo, con la ... oasport.it

Hockey su ghiaccio, la classifica dell’Italia nel torneo femminile: sfida alla Germania per il 2° posto!L'Italia di hockey su ghiaccio femminile si è aritmeticamente qualificata ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le ... oasport.it

Olimpiadi Oggi sconfitta per l'Italia di hockey femminile con Matilde Fantin Domani tocca alla squadra maschile con Giovanni Morini - facebook.com facebook

UN GIORNO STORICO PER L'HOCKEY ITALIANO! Dopo la vittoria della Germania sulla Francia c'è l'aritmetica: l'Italia centra i quarti di finale del torneo femminile alle Olimpiadi per la prima volta nella storia #MilanoCortina2026 x.com