Una donna italiana ha lasciato il paese con un bambino di un anno per dedicarsi alla scienza. Ora è considerata una chimica di fama mondiale, sfidando i pregiudizi che spesso si associano alle madri in campo scientifico. La sua storia dimostra che le capacità cerebrali sono uguali, anche se la società ha storicamente ostacolato le donne, e che i pregiudizi sono solo rumore di fondo.

«La differenza tra donna e uomo è epigenetica, ambientale. Ma il capitale cerebrale è lo stesso: in un caso è stato storicamente represso, nell’altro incoraggiato». Ne era convinta Rita Levi Montalcini quando parlava della scienza come un mondo fatto di muri per le donne. Ma c’è chi tra quei muri ha saputo costruire una casa. Luisa Torsi, 61 anni, è professoressa ordinaria di chimica all'università degli studi di Bari Aldo Moro, accademica dei Lincei e vicepresidente del Consiglio scientifico del Cnr (consiglio nazionale delle Ricerche). La sua carriera è ricca di premi e non mancano i primati. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Ho lasciato l'Italia con un figlio di 1 anno per la scienza. Non è roba da donne? Ora sono chimica di fama mondiale. I pregiudizi sono rumore di fondo»

