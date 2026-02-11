Ho fatto una cosa gravissima Vince il bronzo alle Olimpiadi invernali e fa una confessione choc

Dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi invernali, il biathleta ha fatto una confessione choc, dicendo di aver commesso una cosa gravissima. La scena si è svolta subito dopo la gara sulla pista di Anterselva, dove l’atleta ha lasciato tutti senza parole con le sue parole e il volto triste.

La pista di Anterselva è stata ancora una volta teatro di emozioni fortissime, non solo per le sfide sulla neve ma anche per quanto accaduto subito dopo la gara. Il norvegese Sturla Holm Laegreid, tra i nomi più solidi e continui del biathlon mondiale, ha conquistato la medaglia di bronzo nella 20 km maschile, chiudendo una prova di altissimo livello che lo ha riportato sul podio in una stagione già ricca di soddisfazioni. Eppure, al termine della competizione, le immagini che hanno fatto il giro delle televisioni non sono state soltanto quelle dell’esultanza sportiva. Davanti ai microfoni dell’emittente norvegese NRK, il 28enne è scoppiato in lacrime.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Anterselva Pista

Dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi, l’atleta si apre in lacrime e confessa il tradimento alla fidanzata.

A Caselle Torinese, nell’hinterland di Torino, si è verificata una grave episodio di violenza domestica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Anterselva Pista

Argomenti discussi: Veronica Raimo la violenza la vuole raccontare; Costruire da soli una startup con l'AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo); Bonolis torna con Taratata: Pucci via da Sanremo 2026? Ha fatto bene; Susanna Nicchiarelli: Ho fatto pace con la mia adolescenza in una borghesia ipocrita e fascista.

Champions: Trubin portiere goleador 'ho fatto una cosa pazzesca'(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Il colpo di genio, rivelatosi determinante, è stato di Josè Mourinho che lo ha buttato in mischia al 98'. E lui, Anatolij Trubin dall'alto dei suoi quasi due metri fuori dai pa ... corrieredellosport.it

Non so cosa ho fatto, mi registravano e ridevano di me. Ero a pranzo in un ristorante Michelin e sono andata in bagno a piangere: lo sfogo di una turista a NapoliUndici milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti. Una turista americana ha raccontato una brutta esperienza vissuta mentre era a Napoli, presumibilmente per una tappa di una crociera. La donna ... ilfattoquotidiano.it

"Messi a Berlino, CR7 in rovesciata..." amarcord Buffon: "Yildiz leggenda Juve se vince una cosa" - facebook.com facebook

" #Messi a Berlino, #CR7 in rovesciata..." amarcord #Buffon: " #Yildiz leggenda #Juve se vince una cosa" x.com