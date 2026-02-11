Ho adorato il video della tortura | le mail di Epstein con i diplomatici del Golfo

L’ex finanziere Jeffrey Epstein, recentemente al centro di nuove rivelazioni, aveva inviato email ai diplomatici del Golfo in cui si mostrava molto coinvolto e interessato a certi rapporti. Nel frattempo, emergono dettagli sorprendenti, come le parole di Epstein che diceva di aver adorato un video della tortura. In alcune mail, invece, si legge di incontri con persone vicine alla diplomazia e di conversazioni personali, tra cui un messaggio in cui si diceva: «Mia sorella è qui e le ho parlato così tanto di te... Voglio che tu la conosca... Fammi sapere quando

«Mia sorella è qui e le ho parlato così tanto di te. Voglio che tu la conosca. Fammi sapere quando!». È uno dei messaggi inviati via mail a Jeffrey Epstein da Hind Al-Owais, direttrice della Commissione Permanente per i Diritti Umani degli Emirati Arabi. Al-Owais, che ha diretto il Padiglione delle Donne all’E xpo di Dubai del 2020, compare 469 volte nei file. In un’email datata 28 gennaio 2012 la donna scrive a Epstein che «preparare una ragazza è già difficile, due puoi decisamente chiamarla una sfida. Potremmo addirittura fare tardi!!! Fammi chiamare da Susan se hai tempi stretti!!!». La diplomatica araba e Jeffrey Epstein.🔗 Leggi su Open.online

Epstein Files: emergono nuove mail in cui Chomsky invita Epstein a mantenere il silenzio.

La principessa Mette-Marit di Norvegia si dice pentita per aver avuto rapporti con Jeffrey Epstein e per le email che ha scritto.

