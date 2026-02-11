H&M di Arezzo avvia le selezioni per nuovi sales advisor. L’azienda cerca personale da inserire nei punti vendita per offrire ai clienti un servizio più coinvolgente e di qualità. Chi ha esperienza nel settore può candidarsi subito, perché l’obiettivo è rafforzare il team e migliorare l’esperienza di acquisto.

H&M di Arezzo cerca sales advisor da inserire nei propri punti vendita, figure chiave per garantire un’esperienza d’acquisto coinvolgente, accogliente e di qualità. Accoglienza, ascolto e attenzione al dettaglio sono i pilastri del ruolo, pensato per accompagnare il cliente lungo tutto il percorso in-store, offrendo supporto nella scelta dei capi e valorizzando le collezioni grazie a una solida conoscenza delle tendenze. I Sales Advisor lavorano a stretto contatto con il team per assicurare standard di servizio elevati e contribuiscono alla cura dell’area vendita e del magazzino, che devono essere sempre ordinati, forniti e accoglienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - H&M cerca figure per i suoi negozi

Approfondimenti su H&M Arezzo

Lario Reti Holding, gestore del servizio idrico nella provincia di Lecco, ha aperto due nuove posizioni di lavoro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Wife heard baby's inner voice,discovered her husband's ugly nature,She sought revenge.

Ultime notizie su H&M Arezzo

H&M cerca diverse figure professionali, ecco dove trovare queste offerteH&M è un’importante catena di moda e sta cercando per i suoi negozi e anche i suoi uffici diverse figure professionali. Da Roma a Milano è alla ricerca di commessi, in Piemonte e a Lodi sta anche ... quotidianpost.it

H&M cerca personale in Italia! Non serve esperienza, ecco le figure richiesteSe il mondo della moda è una tua passione e ti piace rapportarti col pubblico, allora questa offerta di lavoro potrebbe fare al caso tuo. La nota catena di negozi di moda famosa in tutto il mondo, H&M ... informazioneoggi.it

Univela a Campione del Garda cerca istruttori di vela e figure educative per la stagione 2026, da maggio a ottobre. Lavoriamo sul lato nord occidentale del Lago di Garda, con condizioni di vento molto regolari: scuola vela, camp estivi, corsi per gruppi e regat - facebook.com facebook