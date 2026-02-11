Hernanes contro Lotito | Alla Lazio dopo la mia partenza ha detto cose ai giornali che

Hernanes torna a parlare della sua esperienza alla Lazio, puntando il dito contro Lotito. L’ex centrocampista brasiliano rivela che, dopo aver lasciato il club, il presidente ha detto cose ai giornali che non hanno aiutato il rapporto tra loro. In un’intervista lunga e sincera, Hernanes ripercorre i momenti più intensi della sua avventura romana, senza giri di parole.

In un’intervista ampia e rivelatrice, Hernanes ripercorre la sua esperienza con la Lazio, restituendo al periodo romano una lettura ricca di momenti decisivi, reti importanti e legami che hanno attraversato gli anni. Il giocatore brasiliano, conosciuto come “Il Profeta”, descrive l’assetto con la dirigenza e illustra come l’avventura sia maturata tra successi sul campo e rapporti personali che hanno segnato la sua storia sportiva. Durante la permanenza in biancoceleste, l’attenzione di Hernanes si concentra sul lavoro quotidiano e sull’evoluzione tecnica, senza polemiche evidenti nei confronti della dirigenza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

