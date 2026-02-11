Hernanes che stoccata a Lotito | Dopo che sono andato via alla Lazio disse alcune cose ai giornali che…

Hernanes torna a parlare della sua esperienza alla Lazio e non si tiene: “Dopo che sono andato via, Lotito ha detto alcune cose ai giornali che non mi sono piaciute”. Il brasiliano ha scelto di commentare pubblicamente la sua versione dei fatti, senza troppi giri di parole. La sua voce si aggiunge alle tensioni tra l’ex giocatore e il club, con un messaggio diretto e senza mezzi termini.

