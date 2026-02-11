Heineken il taglio di 6.000 posti arriva in Regione | Vogliamo sapere se e come i siti lombardi saranno coinvolti

La multinazionale Heineken ha annunciato di voler tagliare 6.000 posti di lavoro in tutto il mondo. Ora si scopre che anche in Lombardia ci saranno ripercussioni: l’azienda chiede chiarimenti su come i siti della regione saranno coinvolti. La notizia ha già suscitato preoccupazione tra i lavoratori e le istituzioni locali, che chiedono risposte concrete. La regione vuole capire se i siti di Milano e dintorni saranno toccati da questa riduzione di personale.

Sesto San Giovanni (Milano), 11 febbraio 2026 – "L'annuncio del Gruppo Heineken, relativo al taglio di 6.000 posti di lavoro a livello globale, è un campanello d'allarme che non possiamo ignorare". Così la Consigliera regionale lombarda del Movimento Cinque Stelle, Paola Pizzighini, che annuncia il deposito di una richiesta di audizione presso la IV Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia in merito ai paventati tagli di personale della Heineken, a seguito dell'annuncio del nuovo piano industriale della multinazionale. Heineken taglierà fino a 6.000 posti di lavoro nei prossimi due anni Le sedi in Lombardia.

