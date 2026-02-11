Nei test pre-stagionali a Bahrain, Lewis Hamilton e il team lavorano con la SF-26 di base. La vettura viene usata per valutare diverse soluzioni e migliorare le prestazioni prima dell’inizio del campionato. Hamilton guida con costanza, concentrandosi sui dati raccolti e sui risultati delle prove. La squadra analizza ogni giro per capire come rendere la macchina più competitiva. Nessuna novità clamorosa, ma il lavoro continua senza sosta.

Nei test pre-stagionali di Bahrain, la sf-26 viene impiegata per affrontare una fase di valutazione intensa, con una guida affidata a Lewis Hamilton e condizioni di pista particolarmente impegnative. Il programma si concentra sull’esplorazione della versione di base, sull’analisi del bilanciamento e sulla gestione dell’energia, in un contesto che privilegia una comprensione mirata delle dinamiche di guida prima di introdurre aggiornamenti significativi. La vettura è stata osservata in una configurazione di carico aerodinamico ridotto, con una struttura più corta e peso contenuto, elementi che rendono il comportamento meno convenzionale rispetto alle versioni precedenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Hamilton: "Lavoriamo su più fronti con la SF-26 di base

Approfondimenti su Hamilton Bahrain

Oggi su Sky e NOW viene presentata la nuova Ferrari SF-26, la monoposto che accompagnerà Leclerc e Hamilton nella prossima stagione di Formula 1.

Il 23 gennaio sarà presentata la nuova Ferrari SF-26, la vettura che accompagnerà Leclerc e Hamilton nel Campionato di Formula 1 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Hamilton Bahrain

Argomenti discussi: Ferrari-Hamilton, l'anno decisivo: nel 2026 contro tra due culture.

F1 | Hamilton: Stiamo lavorando su diversi aspetti e con una SF-26 baseLewis Hamilton ha avuto il piacere di far esordire la Ferrari SF-26 nei test pre-stagionali 2026 che si tengono da oggi a venerdì a Sakhir, in Bahrain. Il 7 volte campione del mondo ha inanellato 52 ... msn.com

Test Bahrain, Ferrari. Hamilton: Stiamo ancora lavorando sulle basi della SF-26È in corso in Bahrain la prima giornata di test della Formula 1 2026. In pista anche la Ferrari SF-26 con Lewis Hamilton, impegnato nel lavoro di impostazione della nuova monoposto in ... msn.com

SHOCKING SUPER BOWL MOMENT: Lewis Hamilton & Kim K HARD LAUNCH Their Romance! The F1 king (fresh off Ferrari vibes) and the SKIMS boss were ALL SMILES in a VIP suite at Super Bowl LX – cozy chats, matching black outfits, and major - facebook.com facebook