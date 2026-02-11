Alla première di Crime 101 a Los Angeles, Halle Berry sfoggia l’anello da 200mila dollari, che cattura subito l’attenzione. È il suo primo red carpet dopo aver accettato la proposta di matrimonio. La attrice sceglie di non parlare, ma il gesto e il look parlano per lei, segnando un momento importante della sua vita senza bisogno di parole.

Il primo red carpet dopo una proposta non è mai soltanto una passerella. Per Halle Berry, la première di Crime 101 a Los Angeles diventa il momento in cui stile, corpo e gesto raccontano una nuova fase personale senza bisogno di dichiarazioni plateali. Al centro della scena, insieme al suo ritorno davanti ai fotografi, c’è l’ anello di fidanzamento ricevuto da Van Hunt. Ed è da lì che parte tutto. L’anello di fidanzamento di Halle Berry da 200mila dollari. Il centro visivo del red carpet è l’anello di fidanzamento di Halle Berry. L’attrice lo mette in scena con una gestualità naturale ma chiarissima: stringe i revers della giacca, porta le mani all’altezza del busto, orienta il corpo verso i fotografi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Halle Berry, primo red carpet dopo la proposta: l’anello da 200mila dollari ruba la scena alla première

Approfondimenti su Halle Berry

Le star sono scese sul red carpet di Londra per la première mondiale di

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Halle Berry

Argomenti discussi: Halle Berry è fidanzata! La vincitrice dell’Oscar, 59 anni, conferma che sposerà il fidanzato di lunga knowledge Van Hunt… dopo tre matrimoni falliti.

Halle Berry, primo red carpet dopo la proposta: l’anello da 200mila dollari ruba la scena alla premièreHalle Berry torna sul red carpet per la première di Crime 101 mettendo in scena il suo anello di fidanzamento dal valore stimato fino a 200mila dollari ... dilei.it

Il primo red carpet di Cannes 2025 punta tutto sul cambio di hairlook di Bella Hadid e sul wavy bob di Halle Berry. Anche se spunta il primo beauty trend, labbra nude-rosate ...Il tappeto è stato srotolato e le star sono arrivate sulla Croisette. La 78° edizione del Festival di Cannes è al via e andrà in scena dal 13 al 24 maggio. Una kermesse cinematografica che, come ogni ... iodonna.it

Crime 101 - La Strada del Crimine di Bart Layton con Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte e Halle Berry sarà nelle sale italiane da domani 12 febbraio con @Eagle_Pictures. x.com

Sony Pictures. . Con Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo e Barry Keoghan. Crime 101 - La strada del crimine dal 12 febbraio al cinema. #Crime101 #LaStradaDelCrimine - facebook.com facebook