Hai più di 50 anni e vivi al Sud? Questo Bonus da 500€ potrebbe avere il tuo nome

Centinaia di persone over 50 che vivono al Sud stanno già facendo domanda per il nuovo bonus da 500 euro. Basta aver superato i cinquant’anni e risiedere nelle regioni meridionali per poterlo ricevere. La procedura è semplice e in molti sperano di ottenere questa somma extra, pensata per chi ha più di 50 anni e si trova in queste zone.

Basta aver superato da poco i 50 anni e vivere al SUD, sono questi i requisiti minimi per accedere al ricco bonus da ben 500 euro. Il Supporto per la Formazione e il Lavoro continua a rappresentare una misura centrale nelle politiche attive italiane, con una platea che nel tempo ha assunto caratteristiche sempre più definite. I dati aggiornati mostrano un numero crescente di beneficiari, con una forte concentrazione nel Mezzogiorno e una prevalenza significativa di donne. Dal settembre 2023 al dicembre 2025, sono 228 mila le persone che hanno ricevuto almeno un pagamento, confermando la stabilità della misura. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

