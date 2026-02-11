Guignard e Fabbri danzano sul ghiaccio con un sogno | trasformare Diamanti in bronzo

Questa sera, Guignard e Fabbri scenderanno sul ghiaccio con un obiettivo chiaro: conquistare la medaglia di bronzo in

"Diamanti" merita cinque minuti della vostra attenzione. Charlène Guignard e Marco Fabbri, la coppia italiana della danza su ghiaccio, questa sera pattinerà per l’ultima volta in un’Olimpiade: hanno già fatto sapere che a fine stagione si ritireranno. Comunque vada, non sarà una serata come le altre. Charlène e Marco al Forum di Assago. ci vivono: è il palasport in cui si allenano. E poi hanno un bronzo da provare a prendere. Dopo la danza ritmica – la prima parte della gara, quella di lunedì sera – sono quinti a meno di due punti dal terzo posto dei canadesi Gilles-Poirier. I primi due gradini del podio in teoria sono prenotati da Fournier Beaudry-Cizeron (Francia) e Chock-Bates (Stati Uniti) ma per il bronzo è partita aperta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

