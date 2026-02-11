Guerra pressione politica e caos globale La Russia vista dall’intelligence estone

La Russia si presenta nel 2026 con una strategia che combina stanchezza e una volontà di attaccare ancora. A quattro anni dall’invasione dell’Ucraina, l’intelligence estone descrive un paese che sembra aver perso slancio, ma mantiene una forte pressione politica e militare. La crisi globale e le tensioni internazionali continuano a influenzare le mosse di Mosca, che sembra puntare a consolidare la sua posizione senza mostrare segnali di cedimento.

A quattro anni dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina, la Russia entra nel 2026 con una postura che combina affaticamento strutturale e persistente aggressività strategica. Questa la diagnosi centrale contenuta nel rapporto International Security and Estonia 2026 dell’Estonian Foreign Intelligence Service (Efis), uno dei documenti di analisi più dettagliati oggi disponibili sul funzionamento del sistema di potere russo e sulle sue traiettorie future. L’analisi del servizio estone descrive Mosca come una potenza non in declino passivo, ma un attore che, pur sotto pressione economica, militare e demografica, continua a investire sulla destabilizzazione dell’ordine internazionale, sulla manipolazione politica e sulla preparazione di conflitti futuri. 🔗 Leggi su Formiche.net

