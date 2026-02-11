Guerra per lo spaccio a Civita Castellana prima condanna a 7 anni e mezzo

La lotta allo spaccio di droga a Civita Castellana si fa più concreta. Questa mattina, il giudice ha condannato a sette anni e mezzo di carcere un uomo coinvolto in un agguato avvenuto in via Vincenzo Ferretti il 16 marzo. L’episodio si è concluso con un tentato omicidio, e ora si cerca di fare luce sulla guerra tra gruppi criminali che si fronteggiano in cittadina.

Guerra per lo spaccio a Civita Castellana: prima condanna per il violento agguato, sfociato in tentato omicidio, del 16 marzo in via Vincenzo Ferretti. Per quell'assalto tra bande di pusher il tribunale di Viterbo ha inflitto sette anni e mezzo di reclusione a uno dei quattro arrestati, un 29enne.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Civita Castellana Spaccio Giulio Pugese, morto a 57 anni lo "Zi Giu" del Carnevale di Civita Castellana Civita Castellana piange la scomparsa di Giulio Pugese, morto a 57 anni nella sua casa domenica primo febbraio. Civita Castellana, la pizzeria “Dal Ternano” riapre dopo oltre mezzo secolo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Civita Castellana Spaccio Argomenti discussi: Guerra per lo spaccio a Civita Castellana, prima condanna a 7 anni e mezzo; Sicurezza: presidi contro lo spaccio e l’economia di guerra; Scovato il quartier generale dello spaccio di hashish: arrestate due giovani donne - AgrigentoNotizie; Dosi di coca pronte per lo spaccio, la Mobile ferma sette tunisini. Scontro tra il gruppo Franzese e i ‘panzarottari’ per lo spaccio a CasoriaIl controllo dello spaccio a Casoria è stato al centro dello scontro armato tra il gruppo Franzese e quello dei cosiddetti panzarottari, soprannome usato ... internapoli.it Droga nel Reventino, lo spaccio a filiera corta nel silenzio del lockdown – NOMILa Procura di Lamezia chiude le indagini per 7 persone tra cui il capo della rete di micro-spaccio attiva tra Soveria Mannelli e Decollatura anche durante la pandemia ... corrieredellacalabria.it AL CARNEVALE DI CIVITA CASTELLANA COL TOURING CLUB Touring Club Italiano - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.