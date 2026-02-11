Guendalina Middei ha deciso di mettere nero su bianco le storie umane dietro i grandi artisti e scrittori che hanno segnato il secolo. Nel suo nuovo libro,

Che cosa accomuna Hemingway, Bulgakov, Dickinson, Darwish, Van Gogh, Deledda e Calvino? Sono gli artisti e scrittori protagonisti del nuovo libro di Guendalina Middei, Non rinnegare il cuore. Storie di scrittori senza tempo e di sogni che non si spengon o, edito da Feltrinelli. Guendalina Middei, Non rinnegare il cuore Acquista su Amazon Guendalina Middei, alias Professor X, con il suo stile fresco e mai scontato, ci guida attraverso le storie di questi grandi geni della letteratura, dell’arte e della poesia, raccontandoci non semplicemente le loro biografie. Ma in una sorta di dialogo ci permette di esplorare le loro vite attraverso gioie e dolori, fallimenti e rinascite, tratteggiando dei modelli universali non da copiare ma da cui trarre ispirazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Guendalina Middei, Non rinnegare il cuore: “Sentivo l’urgenza di raccontare il lato umano dietro grandi artisti”

Approfondimenti su Guendalina Middei

