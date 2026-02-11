Gubbio subito concentrato Domani lo scontro con Vis Pesaro
Gubbio si prepara alla sfida di domani contro la Vis Pesaro. Dopo la vittoria di domenica contro il Campobasso, i biancorossi sono già in campo per concentrarsi sulla prossima partita. La squadra non si ferma, sa che ogni punto conta e vuole continuare a muovere la classifica. Domani, dunque, si giocherà un altro passo importante in campionato.
GUBBIO - Neanche il tempo di riprendere fiato dopo la vittoria contro il Campobasso di domenica scorsa che è subito ora di pensare alla prossima. Tornerà in campo domani (alle 20.30) il Gubbio di mister Di Carlo, e lo fa di nuovo al Barbetti per affrontare la Vis Pesaro nel primo turno infrasettimanale del girone di ritorno. La squadra guidata da Roberto Stellone occupa il settimo posto in classifica a quota 31 punti, due in più di quelli conquistati finora dal Gubbio: una situazione che rende la partita uno scontro diretto a tutti gli effetti, molto importante anche per saggiare le ambizioni di entrambe le formazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Secondo match consecutivo casalingo Gubbio - Vis Pesaro 26ª Giornata - Girone B - Serie C Sky Wifi Giovedì 12 febbraio 2026 Stadio Pietro Barbetti Ore 20,30 #forzavecchiocuorerossoblu - facebook.com facebook
