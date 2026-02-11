Guardiola svela il futuro del suo campione | La prossima stagione sarà al top

Guardiola annuncia che Rodri sarà al meglio la prossima stagione. L’allenatore spiega che il recupero del centrocampista resta una priorità per la squadra, e che a breve avrà tutte le carte in regola per tornare in campo ai livelli di sempre. La squadra si prepara alla ripresa, sperando di ritrovare il suo giocatore chiave.

La gestione del recupero di Rodri resta centrale nelle valutazioni del Manchester City. In sede di dichiarazioni ufficiali, l’allenatore Pep Guardiola ha segnato un percorso graduale, basato sulla stabilità fisica e sulla continuità a lungo termine, senza accelerazioni che possano mettere a rischio la carriera e la performance del centrocampista spagnolo. Il contesto attuale privilegia un ritorno progressivo al ritmo partita, con attenzione al benessere del giocatore e agli obiettivi stagionali. Rodri resta una pedina chiave, ma la priorità è riacquistare la forma in modo controllato. Guardiola ha indicato che il meglio arriverà con il tempo, e che la fase di riatletizzazione è orientata a consolidare le basi fisiche prima di aumentare l’impegno agonistico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

