Guancia Volley Academy dominio casalingo e vetta consolidata
La Guancia Volley Academy prosegue la sua serie positiva e conquista la quinta vittoria di fila. In un match difficile in casa, la squadra annienta l’Elisa Volley Pomigliano con un 3-0 che lascia poco spazio alle ambizioni degli avversari. La partita, combattuta e ricca di emozioni, si decide nei dettagli, con set combattuti fino all’ultimo punto.
Quinta vittoria consecutiva per la Guancia Volley Academy che nel big match casalingo supera con un netto 3-0 l’Elisa Volley Pomigliano (25-23; 34-32; 25-16) al termine di una gara intensa e ricca di emozioni.Dopo un primo set equilibrato e combattuto, la partita sembrava complicarsi per la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
