Grottaminarda | tutto pronto per il 1° Torneo di Carnevale di Scacchi
Domani pomeriggio alle 15:30, l’Auditorium di Grottaminarda si riempirà di appassionati di scacchi. Si svolge il primo torneo di Carnevale, un evento organizzato dall’ASD Circolo Scacchistico di Montella. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, mira a coinvolgere tutti, dai principianti ai più esperti, in un pomeriggio all’insegna del gioco e della tradizione carnevalesca.
Domenica 15 febbraio alle ore 15:30, presso l’Auditorium Comunale di via Francesco Flammia, si terrà il torneo amatoriale "Scacchi di Carnevale", organizzato dall’ASD circolo scacchistico di Montella con il patrocinio del Comune di Grottaminarda.Partecipazione e regolamentoL’iniziativa è rivolta.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
