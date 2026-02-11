Grattacielo Conforti Pd | Emergenza prevedibile dal 2023 serviva piano di uscita graduale
Un politico del Pd, Conforti, avverte: l’emergenza del grattacielo era prevedibile già dal 2023. Secondo lui, si sarebbe dovuto pianificare un’uscita graduale per gestire le criticità note. Invece, niente interventi tempestivi, e ora si rischia di trovarsi in una situazione difficile da controllare. La domanda resta: perché non si è agito prima?
“Dal 2023 non era già possibile intervenire sulle criticità note, oppure, almeno, programmare un percorso graduale e tutelato che mettesse al centro i nuclei più fragili?”. A chiederlo, attraverso un question time rivolto alla Giunta Fabbri, è la consigliera comunale Sara Conforti, che pone una.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Incendio al Grattacielo, scatta il piano d'emergenza: i residenti accolti al Palapalestre
In seguito all’incendio al Grattacielo di Ferrara, è stato attivato il piano di emergenza.
Grattacielo, il Pd interroga: Il Comune riconosca un aiuto alle associazioniUn incendio che non ha solo bruciato un vano contatori, ma ha acceso un corto circuito politico e sociale nel cuore di Ferrara. L'11 gennaio la Torre B del Grattacielo è diventata il simbolo di ...
Grattacielo, lo scontro politico. Opposizioni all'attacco: Il Comune non riconosce l'emergenza in attoDura la nota di Pd e La Comune: Gli sfollati delle torri stanno perdendo casa e certezze del futuro
