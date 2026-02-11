Grattacielo Conforti Pd | Emergenza prevedibile dal 2023 serviva piano di uscita graduale

Un politico del Pd, Conforti, avverte: l’emergenza del grattacielo era prevedibile già dal 2023. Secondo lui, si sarebbe dovuto pianificare un’uscita graduale per gestire le criticità note. Invece, niente interventi tempestivi, e ora si rischia di trovarsi in una situazione difficile da controllare. La domanda resta: perché non si è agito prima?

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.