Grattacielo 30 residenti negli uffici dell' Asp Il sindaco | Non si può pretendere di saltare le code

Venticinque residenti negli uffici dell’Asp di via Ripagrande sono ancora in attesa di ricevere assistenza. Il sindaco Alan Fabbri commenta la situazione: “Non si può pretendere di saltare le code”. La fila si allunga da giorni e molti si arrabbiano, ma il primo cittadino insiste che si tratta di un problema che si conosce da oltre tre decenni e non può essere ignorato.

“Non si può chiamare emergenza ciò che è noto da 33 anni”. Commenta così, il sindaco Alan Fabbri, la situazione che si sta verificando negli uffici Asp di via Ripagrande. Lo stesso primo cittadino ha, infatti, riportato sui social quanto accaduto nella mattina di martedì 10: “Circa trenta persone.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Grattacielo Uffici Meno code negli uffici, il Comune installa tre totem self-service pagoPa Da oggi i cittadini di Modona possono pagare tributi e tariffe comunali in modo più rapido e senza code. Stop alla plastica monouso negli uffici comunali di Agropoli: l'ordinanza del sindaco Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Grattacielo Uffici Argomenti discussi: Grattacielo, 30 residenti negli uffici dell'Asp. Il sindaco: Non si può pretendere di saltare le code; Ferrara, emergenza ignorata: cancellato il palazzo multietnico; I residenti ricorrono al Tar: A e C, nessuna urgenza. Revocare lo sgombero. E Fabbri trovi alternative. Grattacielo, la protesta. I residenti in prefettura: Ora soluzioni concreteIl presidio degli sfollati delle torri, una delegazione incontra Marchesiello Chiediamo aiuto per gli alloggi e uno sportello di assistenza e mediazione. ilrestodelcarlino.it CGIL, CISL e UIL esprimono grande preoccupazione per la grave situazione che si sta determinando a seguito dell’imminente esecutività dell’ordinanza di sgombero delle torri del Grattacielo di Ferrara, che coinvolgerà centinaia di residenti – tra inquilini e p - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.