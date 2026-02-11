Grattacielo 30 residenti negli uffici dell' Asp Il sindaco | Non si può pretendere di saltare le code

Da ferraratoday.it 11 feb 2026

Venticinque residenti negli uffici dell’Asp di via Ripagrande sono ancora in attesa di ricevere assistenza. Il sindaco Alan Fabbri commenta la situazione: “Non si può pretendere di saltare le code”. La fila si allunga da giorni e molti si arrabbiano, ma il primo cittadino insiste che si tratta di un problema che si conosce da oltre tre decenni e non può essere ignorato.

“Non si può chiamare emergenza ciò che è noto da 33 anni”. Commenta così, il sindaco Alan Fabbri, la situazione che si sta verificando negli uffici Asp di via Ripagrande. Lo stesso primo cittadino ha, infatti, riportato sui social quanto accaduto nella mattina di martedì 10: “Circa trenta persone.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

