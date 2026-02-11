Gran Carnevale Amalfitano | tre giorni tra meraviglia colori e aggregazione

Il Carnevale di Amalfi torna a scaldare le strade con tre giorni di festa. Tra sfilate di maschere, spettacoli e coriandoli, la città si trasforma in un palcoscenico di colori e allegria. Centinaia di persone si sono radunate per divertirsi e vivere l’atmosfera allegra di questa tradizione, tra esibizioni di artisti circensi e momenti di aggregazione. La festa continua tra musica, risate e tanta spensieratezza.

Esibizioni, spettacoli, coriandoli, arti circensi, maschere per il Gran Carnevale Amalfitano, l'evento più divertente di sempre. È un tripudio di colori e allegria il Carnevale ad Amalfi. Per tre giorni, da domenica 15 a martedì 17 febbraio 2026, l’Antica Repubblica Marinara si colorerà di sogni per imparare a guardare al mondo con un pizzico di fantasia. “Meraviglia” è la parola d’ordine del Gran Carnevale Amalfitano, tra show diffusi, spettacoli circensi, musiche, coreografie, trucchi eccentrici e la premiazione delle mascherine più originali. Un’esplosione di creatività, coreografie ed energia, attraverso gli angoli più belli di Amalfi. 🔗 Leggi su 2anews.it

Questa mattina ad Amalfi è iniziato il Carnevale, con le strade piene di maschere e costumi vivaci.

Ad Amalfi il Carnevale trasforma le strade in un grande spettacolo di colori, musica e allegria.

