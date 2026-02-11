GPS e percorsi abilitanti 2026 | guida alle procedure RISPOSTE AI QUESITI

Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale n. 1282026, le università hanno aperto i bandi per i percorsi abilitanti. Le scadenze sono strette e i percorsi sono stati accorciati per permettere ai candidati di inserirsi nelle GPS 202628. Si pensa che il 30 giugno 2026 sarà l’ultimo giorno utile per ottenere il titolo di abilitazione.

GPS e percorsi abilitanti: dopo la pubblicazione del dm n. 1282026 le Università pubblicano i bandi, con scadenze molte ristrette e compressione dei percorsi per permettere l'inserimento nelle GPS 202628, nelle quali con tutta probabilmente sarà stabilita la data del 30 giugno 2026 come termine ultimo per il conseguimento del titolo. A rispondere ai quesiti dei nostri lettori Roberta Vannini UIL Scuola RUA.

