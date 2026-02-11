Da settimane, manifestanti e antagonisti si radunano nelle piazze italiane, chiedendo le dimissioni del governo Meloni. Le proteste si moltiplicano e si intensificano, con cori e striscioni contro le politiche di Roma. La tensione cresce e la sfida diventa sempre più aperta, mentre le autorità cercano di contenere le contestazioni.

Man mano che passano le settimane e i mesi, anche gli anni, l’obiettivo delle piazze si fa sempre più chiaro. Non solo perché si evidenzia nelle azioni e nelle strutture che vengono organizzate durante le manifestazioni ma perché sono loro stessi a esplicitare i propri obiettivi, sostenendo anche di volta in volta varie e diverse cause al solo scopo di ingrossare le fila delle presenze in piazza. Un esempio chiaro e plastico di questo arriva da uno dei tanti testi che gli antagonisti pubblicano sui propri canali internet, non solo social, che sono per lo più blog e che rappresentano la principale fonte di informazione dell’area. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Governo Meloni come bersaglio per buttarlo giù”. Gli antagonisti gettano la maschera sulle piazze

Approfondimenti su Governo Meloni

Oggi Torino si presenta con le strade chiuse e i mezzi di sicurezza rafforzati.

Dopo i disordini di Torino del 31 gennaio, le forze politiche rallentano i discorsi e si concentrano sulla sicurezza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Governo Meloni

Argomenti discussi: Sicurezza, l'attacco di Silvia Salis al governo Meloni: Basta scaricabarile. I sindaci non siano bersagli, ma alleati; Se il governo vede nel sindacato un ostacolo, i diritti dei lavoratori diventano il bersaglio; Decreto Ucraina, il partito di Vannacci alla prova del voto di fiducia a Meloni; Fratelli d'Italia, vandalizzata la sede del partito alla Garbatella.

Decreto Ucraina, il partito di Vannacci alla prova del voto di fiducia a MeloniIl governo pone la fiducia sul decreto Ucraina. Verrà ridisegnato il perimetro della maggioranza di centrodestra, con l'uscita dei tre deputati di ... huffingtonpost.it

Meloni difende i Giochi, opposizione attacca su sicurezza e consensoOlimpiadi invernali e tensioni sociali: la sfida della sicurezza per l’ItaliaLe proteste dei centri sociali a Milano, gli scontri con le forze dell’o ... assodigitale.it

Governo Meloni = crollo della produzione industriale. Ma loro festeggiano. - facebook.com facebook

Il Governo Meloni sta rafforzando le procedure di espulsione per rendere effettivo il rimpatrio dei criminali stranieri e impedire che i ricorsi blocchino gli allontanamenti. Una linea di fermezza e responsabilità condivisa è necessaria, oggi più che mai, per restitui x.com