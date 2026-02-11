Golf De Gori trionfa nel Bretagna Tour

Sabato scorso, il Bretagna Tour ha aperto il fine settimana di gare al Golf Terre di Canossa. De Gori ha conquistato la vittoria, dimostrando una buona prestazione e portandosi a casa il primo posto. La competizione si è svolta tra tante sfide e momenti intensi, attirando gli appassionati di golf della zona.

Sabato scorso il Bretagna Tour ha dato il via al fine settimana agonistico del Golf Terre di Canossa. Filippo De Gori ha completato le 18 buche da campionato in 76 colpi, quattro solamente oltre il par, vincendo la gara. In prima categoria Andrea Menozzi (35) ha preceduto Giovanni Baroni (33) mentre in seconda Massimo Fontana (41) ha avuto la meglio su Corrado Storchi (39). Premi speciali a Italina Cerioli (25) e Paolo Andreoli (37), rispettivamente migliori lady e senior. Il giorno seguente doppio appuntamento sui green reggiani. Il Tecnofreight Golf Challenge è andato in scena con formula a coppie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Golf. De Gori trionfa nel Bretagna Tour Approfondimenti su De Gori Bretagna Tour de France 2027, svelato il percorso: partenza in Gran Bretagna Il Tour de France 2027 si avvicina, e gli organizzatori hanno annunciato in anticipo il percorso, con la partenza prevista in Gran Bretagna il 2 luglio. Sky conferma il grande golf: DP World Tour in diretta fino al 2027 e Ryder Cup su Sky Sport Golf Sky rinnova la sua offerta golf, confermando la trasmissione in diretta del DP World Tour fino al 2027 e garantendo copertura completa della Ryder Cup su Sky Sport Golf. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su De Gori Bretagna Golf. Donnini trionfa a Vinci con un giro in 78 colpiFrancesca Donnini vince la Laviosa 102 Golf Cup al Golf Bellosguardo Vinci, mentre Giovanni Badi trionfa all'Mc Tour al Golf Montelupo. Enrico Tordiglione e Valentina Tortolini si distinguono nelle ... lanazione.it Castelli della Loira, Bretagna e Normandia – Un itinerario nel nord della Francia tra dimore rinascimentali, coste sull’oceano e luoghi simbolo della storia europea. Il tour alterna eleganti castelli, borghi medievali e paesaggi marittimi, unendo cultura, natura ed - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.