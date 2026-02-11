Sofia Goggia si lamenta della poca presenza di italiani alle Olimpiadi rispetto alla Coppa del Mondo. La campionessa dice che i prezzi dei biglietti sono troppo alti e questo scoraggia molti tifosi dal partecipare. Nel frattempo, Goggia, reduce da una caduta nella super combinata, si prepara per il SuperG di domani.

Goggia: “Pochi italiani a Cortina rispetto alla Coppa del Mondo, i biglietti costano molto, è un disincentivo” Sofia Goggia, bronzo in discesa, è caduta nella super combinata e ora attende il SuperG di domani. Intanto solleva il tema della mancanza di pubblico italiano alle Olimpiadi. Scrive il Corriere della Sera con Daniele Sparisci: Sofia Goggia si è autoeliminata con una scivolata da brivido sulla stessa neve dove Lindsey Vonn si è frantumata la tibia. Passata la paura per una «situazione che comunque sono riuscita a gestire». E il sorriso torna, increspato dal rimpianto di un’uscita prematura e da alcune sottolineature. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Goggia: “Pochi italiani alle Olimpiadi rispetto alla Coppa del Mondo, i biglietti costano molto, è un disincentivo”

Approfondimenti su Goggia Cortina

La discussione sui prezzi dei biglietti per le Olimpiadi Milano Cortina si infiamma.

Sofia Goggia dice che le Olimpiadi di Milano-Cortina saranno diverse dalle altre.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Goggia Cortina

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, domenica 8 febbraio; Goggia: Alle Olimpiadi in fiducia, per noi italiani sarà speciale; Cinque medaglie di bronzo per l'Italia, argento nel biathlon; Record Italia, 6 medaglie in un solo giorno: 5 bronzi e un argento, i Giochi si tingono d'azzurro - La nona medaglia italiana fa la storia, prima volta sul podio per il pattinaggio di figura a squadre.

Goggia: Pochi italiani alle Olimpiadi rispetto alla Coppa del Mondo, i biglietti costano molto, è un disincentivoGoggia: In Coppa del Mondo a Cortina c’è molto più pathos e ci sono molti più italiani, troppe le restrizioni olimpiche (Corsera) ... ilnapolista.it

Tre medaglie per l'Italia: bronzo per Goggia e Dalmasso, argento nella staffetta mista del biathlonDue gioie in poche ore. L’Italia continua a volare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una strepitosa Sofia Goggia, al termine di una discesa libera per cuori forti, è riuscita a conquistare il ... globalist.it

Nel 2018 Lindsey Vonn annunciò che Pyeongchang sarebbe stata la sua ultima Olimpiade. La discesa libera fu vinta da Sofia Goggia, sua grande amica, mentre l’americana chiuse terza dedicando il bronzo al nonno scomparso pochi mesi prima. A noi di ala - facebook.com facebook

Milano-Cortina, #Goggia: "Crans-Montana mi ha dato fiducia, sono in forma. Capita a pochi atleti di…" x.com