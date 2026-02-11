Goggia | Pochi italiani alle Olimpiadi rispetto alla Coppa del Mondo i biglietti costano molto è un disincentivo

Sofia Goggia si lamenta della poca presenza di italiani alle Olimpiadi rispetto alla Coppa del Mondo. La campionessa dice che i prezzi dei biglietti sono troppo alti e questo scoraggia molti tifosi dal partecipare. Nel frattempo, Goggia, reduce da una caduta nella super combinata, si prepara per il SuperG di domani.

Goggia: "Pochi italiani a Cortina rispetto alla Coppa del Mondo, i biglietti costano molto, è un disincentivo" Sofia Goggia, bronzo in discesa, è caduta nella super combinata e ora attende il SuperG di domani. Intanto solleva il tema della mancanza di pubblico italiano alle Olimpiadi. Scrive il Corriere della Sera con Daniele Sparisci: Sofia Goggia si è autoeliminata con una scivolata da brivido sulla stessa neve dove Lindsey Vonn si è frantumata la tibia. Passata la paura per una «situazione che comunque sono riuscita a gestire». E il sorriso torna, increspato dal rimpianto di un'uscita prematura e da alcune sottolineature.

La discussione sui prezzi dei biglietti per le Olimpiadi Milano Cortina si infiamma.

Sofia Goggia dice che le Olimpiadi di Milano-Cortina saranno diverse dalle altre.

