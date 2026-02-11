Gli occhiali degli anni 90 tornano di moda. Le montature tonde, ovali ed esagonali sono diventate un elemento chiave nei look di oggi, sia in versione da sole che come accessorio di stile. I fashionisti le indossano con disinvoltura, portando un tocco retrò ma attuale.

Gli occhiali da sole degli Anni 90 tornano a dominare il panorama fashion: montature tonde, ovali ed esagonali diventano protagoniste di look contemporanei e street style. Le celeb confermano l’ascesa del modello: Margot Robbie è stata avvistata il 4 febbraio a Londra durante la promozione del film Cime Tempestoste con un outfit firmato Dilara Findikoglu composto da jeans a vita bassa e corsetto floreale. Infine, occhiali da sole Gentle Monster x Maison Margiela e pump Paris Texas per un’eleganza decisa che miscela romanticismo e rock. A poche ore di distanza, l’attrice ha optato anche per una montatura esagonale di Jacques Marie Mage con un total look di John Galliano del 1992. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gli occhiali degli Anni 90 tornano a dominare il panorama: montature tonde, ovali ed esagonali diventano protagoniste di look moderni

Gli anni '90 tornano a risplendere durante le festività natalizie, portando con sé un'ondata di nostalgia e stile.

