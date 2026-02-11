gli indiani chiamano gli italiani a produrre auto

La Borsa valuta la transizione industriale europea, con Ferrari e Stellantis sotto osservazione. Le azioni delle due case automobilistiche italiane sono in balia delle incertezze del mercato, che premia o punisce in base alle scelte fatte sul fronte della produzione e dell’innovazione. Gli investitori sono attenti, mentre gli indiani chiedono agli italiani di rilanciare la produzione di auto. La sfida è aperta e i rischi sono evidenti.

L’industria italiana oggi non viene giudicata nei piani o nei vertici istituzionali. Viene giudicata ogni mattina dalla Borsa. Ed è lì che il segnale si è fatto inequivocabile. Il primo scossone è arrivato il 9 ottobre scorso, quando Ferrari ha perso oltre il 16% in una seduta, bruciando circa 13,5 miliardi di capitalizzazione. Conti solidi, domanda forte, marchio intatto. Ma la traiettoria dell’elettrico, con una quota prevista intorno al 20% al 2030, è apparsa meno ambiziosa rispetto alle aspettative incorporate nei prezzi. Il mercato non ha punito il passato. Ha ridimensionato il futuro. Se anche l’eccellenza viene colpita, quale protezione resta per il resto della filiera? La risposta è arrivata il 6 febbraio. 🔗 Leggi su Laverita.info

Nel 2025, gli italiani preferiscono auto elettriche compatte, in particolare le citycar, grazie agli incentivi statali che ne favoriscono l'acquisto.

