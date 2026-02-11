Gli errori di Marina Berlusconi con Antonio Tajani riaccendono il dibattito sul futuro di Forza Italia. La cena tra i due si ripete come un copione già visto, con Marina che invita a cambiare rotta. La leader si mostra determinata a spingere per un vero rinnovamento del partito, anche se Tajani sembra ancora restio. La questione resta aperta: senza una svolta concreta, il partito rischia di restare indietro.

C’è qualcosa di grottesco nella scena che si ripete, con puntualità liturgica, sulle colonne del Corriere della sera: Marina Berlusconi, tono da azionista di maggioranza che misura le parole, ricorda ad Antonio Tajani che dentro Forza Italia il tempo scorre e il rinnovamento non è più eludibile. E il finto mite segretario, con aplomb democristiano riverniciato d’azzurro, replica che il rinnovamento è già in corso. Tradotto in metafora immobiliare: la proprietaria manda continui avvisi di sfratto all’inquilino, lui risponde che i lavori di ristrutturazione dell’appartamento stanno procedendo. E intanto non si schioda. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gli errori di Marina con il finto mite Tajani e l’unica via per rinnovare davvero Forza Italia

Approfondimenti su Marina Berlusconi Tajani

A Milano, Marina Berlusconi e Antonio Tajani si sono incontrati, un gesto che racchiude in sé più di quanto sembri, riflettendo i delicati equilibri e le prospettive di Forza Italia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Marina Berlusconi Tajani

Argomenti discussi: Cosa vuole fare davvero Marina Berlusconi; Costa Volpino corsara al Vigna Marina. Fasano lotta ma alla fine si arrende; Il referendum e il caso Gulotta, una storia vecchia di mezzo secolo; Ecco il programma del Forum di SUPER YACHT 24 a Portosole. Ultimi posti disponibili.

#MarinaBerlusconi annuncia il suo "Sì" alla #riformagiustizia e #ForzaItalia si prepara: dal 2 marzo "maratona oratoria" davanti al #Palazzaccio della #Cassazione x.com

Arriva dalla consigliera emiliano-romagnola di Forza Italia - facebook.com facebook